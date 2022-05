Russland kontrollerer deler av Sievjerodonetsk

Russiske separatister og styrker har etter flere uker med kraftige angrep tatt kontroll over deler av industribyen Sievjerodonetsks. Dette bildet fra byen ble tatt tidligere i måneden.

NTB

Russiske styrker og russiskstøttede separatister fortsetter de massive angrepene mot Sievjerodonetsk og hevder å ha tatt kontroll over en tredel av byen.

Mandag rullet russiske stridsvogner inn i Sievjerodonetsk, som er den østligste byen som fortsatt har vært under ukrainsk kontroll.

– Vi kan opplyse at en tredel av byen alt er under vår kontroll, sier lederen for utbryterrepublikken Luhansk, Leonid Pasetsjnik, til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Ifølge Pasetsjnik fortsatte kampene i industribyen tirsdag morgen, og han medgir at de russiske styrkenes framrykking har gått saktere enn forventet.

– Men vi ønsker framfor alt å beholde infrastrukturen i byen, sier han.

Ekstremt komplisert

Guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj bekrefter at russiske styrker nå kontrollerer deler av byen.

– Situasjonen er ekstremt komplisert. Deler av Sievjerodonetsk kontrolleres av russerne, sier han på Telegram.

Ifølge Hajdaj holder ukrainske styrker fortsatt stand i noen bydeler.

– De russiske styrkene kan derfor ikke bevege seg fritt gjennom byen, sier han.

Fullstendig rasert

Ifølge Sievjerodonetsks ordfører Oleksandr Striuk er byen fullstendig rasert. Russiske luft- og artilleriangrep har ifølge ham ødelagt 90 prosent av bygningene og kritisk infrastruktur, og bare 12-13.000 av byens 100.000 innbyggere har blitt igjen.

Striuk anslår at rundt 1.500 sivile er drept, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Mandag ble den 32 år gamle franske journalisten Frédéric Leclerc-Imhoff drept i et granatangrep da han fulgte en gruppe sivile som ble evakuert fra Sievjerodonetsk, ifølge arbeidsgiveren BFM TV.

Ingen evakuering

Ytterligere evakuering er nå ikke mulig, sa Striuk på ukrainsk TV tirsdag.

– Byen er fortsatt i ukrainske hender og kjemper, men evakuering er ikke mulig som følge av kamphandlingene, sa han.

– Fienden planlegger nå en operasjon for å renske opp i omkringliggende landsbyer, hevdet Hajdaj.