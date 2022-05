Zelenskyj: 32 mediearbeidere drept i krigen

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at 32 journalister og medieansatte er drept i Ukraina siden krigen begynte i februar.

I sin nattlige tale mandag kveld sa han at tallet inkluderer den 32 år gamle franske journalisten Frederic Leclerc-Imhoff, som ble drept mandag.

Den franske nyhetskanalen BFM TV, som Leclerc-Imhoff jobbet for, sier han ble drept mens han dekket en evakueringsoperasjon i Sievjerodonetsk i Øst-Ukraina.

Guvernøren i Luhansk fylke, Serhij Hajdaj, sier at et pansret kjøretøy skulle hente ti mennesker fra området da det ble beskutt. Den franske journalisten ble truffet i nakken, ifølge uttalelsen som er lagt ut på Twitter og blant annet sitert av The Guardian.