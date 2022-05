Zelensky fordømmer russisk havneblokade

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at den russiske blokaden hindrer landet i å eksportere 22 millioner tonn korn.

I sin nattlige tale sa Zelenskyj at resultatet av blokaden er fare for sult i landene som er avhengig av dette kornet, noe som kan føre til en ny migrasjonskrise.

– Dette er noe det russiske lederskapet åpenbart ønsker, sa han og anklaget Russland for å skape problemet med fullt overlegg slik at hele Europa får problemer og Ukraina taper milliarder for tapt eksport.

Han kalte det en kynisk løgn når Russland sier at sanksjonene hindrer dem i å eksportere sine matvarer.

Russland blokkerer alle Ukrainas havner i Svartehavet, som normalt brukes til eksport av landets hvetehøst, blant annet til Egypt, Tunisia og andre land i Midtøsten som er helt avhengig av ukrainsk hvete.