Fransk journalist drept på jobb i Ukraina

En fransk journalist ble drept da et kjøretøy med sivile ble beskutt under evakueringen fra Sievjerodonetsk øst i Ukraina, opplyser guvernøren i Luhansk fylke.

– Frederic Leclerc-Imhoff var i Ukraina for å vise krigens virkelighet. Om bord på en humanitær buss med sivile som var tvunget til å flykte fra russiske bombeangrep, ble han påført dødelige skader, skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.

Leclerc-Imhoffs arbeidsgiver, den franske TV-kanalen BFMTV, bekrefter også at journalisten ble drept. 32-åringen var på sin andre reportasjetur til Ukraina siden Russland invaderte 24. februar.

Guvernøren i Luhansk fylke, Serhij Hajdaj, sier at et pansret kjøretøy skulle plukke opp ti mennesker fra området da det ble beskutt. Den franske journalisten skal ha blitt truffet i nakken, ifølge uttalelsen som er lagt ut på Twitter og blant annet sitert av The Guardian.

Var på stedet for å lage en reportasje om evakueringen

Hajdaj sier journalisten var på stedet for å lage en reportasje om evakueringen. Evakueringen skal ha blitt stanset etter at kjøretøyet ble beskutt.

Frankrike krever en åpen gransking så snart som mulig for å få klarhet i omstendighetene rundt drapet på Leclerc-Imhoff, sier utenriksminister Catherine Colonna.

Tidligere er det meldt at to personer ble drept og fem såret, alle sivile, i russiske granatangrep da russiske styrker rykket inn i utkanten av Sievjerodonetsk, der det mandag raste harde kamper.

Sievjerodonetsk er den største byen i Donbas-regionen som ukrainske styrker har greid å beholde kontroll over. Øyenvitner har ifølge The Guardian sagt at byen blir bombardert 200 ganger i timen idet de russiske styrkene forsøker å kutte forsyningslinjene til de ukrainske styrkene, samt omringe de gjenværende styrkene som forsøker å forsvare byen.