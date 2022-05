Japan misfornøyd med sørkoreansk skip i omstridt farvann

NTB

Japan har lagt inn en formell protest mandag etter at et sørkoreansk skip gjennomførte kartlegging av farvannet nær øyer som Japan legger krav på.

En talsperson for den japanske regjeringen kalte det totalt uakseptabelt at et sørkoreansk skip ble observert med en kabel på slep nær øyene. Japan kaller øyene Takeshima, Sør-Korea kaller dem Dokdo, og det er i praksis Seoul som kontrollerer området, som ligger i Japanhavet.

Japan er særlig misfornøyd med at de ikke ble forespurt på forhånd, mens Sør-Korea mener kartleggingen var legitim i tråd med både sørkoreansk og internasjonal lov.

Øyriket har vært et stridsspørsmål mellom Sør-Korea og Japan i mange år, og Japan sendte sist en formell protest i 2017 da nettsiden til vinter-OL i Pyeongchang kalte øyriket Dokdo.