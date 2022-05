Tyrkiske soldater drept i Nord-Irak

NTB

Ytterligere to tyrkiske soldater er drept i kamper med kurdiske PKK nord i Irak, opplyser det tyrkiske forsvarsdepartementet.

Dermed er til sammen åtte tyrkiske soldater drept i regionen siden tirsdag.

Tyrkia startet forrige måned en offensiv mot Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) som står på EUs og USAs terrorliste. PKK har treningsleirer og baser i den uavhengige kurdiske delen av Irak og har kjempet et opprør mot Tyrkia siden 1984. 40.000 er drept i konflikten, mange av dem sivile.

Mandag varslet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at en ny militæroperasjon kan bli satt i gang nord i Syria. Tyrkia har okkupert syriske territorium langs grensen og kjemper for å kontrollere den kurdiske YPG-militsen. Tyrkerne anser YPG for å være en del av PKK – og dermed også en terrororganisasjon – mens USA har støttet YPG som en del av kampen mot ekstremistgruppen IS.

For tiden blokkerer Tyrkia Sveriges og Finlands søknad om Nato-medlemskap på grunn av påståtte bånd mellom de to landene og PKK og YPG.