Østersjøen kan bli Natos nye maktområde – langs kysten ligger russiske Kaliningrad

Et svensk jagerfly fly over Gotland i Østersjøen.

Dersom Finland og Sverige blir medlemmer av Nato vil Østersjøen være omringet av Nato-land. Det kan føre til at Russland endrer taktikk.

For tiden pågår den enorme Nato-øvelse Exercise Hedgehog i Baltikum. 15.000 soldater fra 14 forskjellige land kom sammen langs grensen mellom Latvia og Estland for et par uker siden, i en øvelse langt større enn noe området noensinne før har vært vert for.

Nato-øvelsen ble planlagt lenge før Russlands invasjon av Ukraina ble et faktum, og er et tydelig bevis på alliansen forsvarsevne i området som er knappe 64 kilometer unna Russlands nærmeste militærbase.

– Et «jigsaw puzzle» i Europa

Utenfor Baltikums kyst ligger en robust flåte av krigsskip klare til øvelsen, som også Finland og Sverige deltar i. Nylig sendte begge landene inn sine søknader til alliansen, og naboene i sør ønsker dem velkommen.

– Nå ønsker alle demokratier i vårt nabolag å bli medlem av Nato, og det styrker vår forsvarsevne i området betraktelig, sier Estlands utenriksminister Eva-Maria Liimets til det flerspråklige nyhetsbyrået Euronews.

Dersom Finland og Sverige blir medlem av Nato, vil samtlige av Østersjøens strender og skjærgårder tilhøre allierte land. Forsvarsekspert Glen Grant mener at Sverige og Finland er brikkene som mangler i det han omtaler som «et europeisk jigsaw puzzle», altså et kompleks puslespill.

– Jeg tror Østersjøen vil bli et svært sentralt område for Nato. Nå samarbeider Norden på sin side, og Baltikum på sin side, med Nato i ryggen. Et samordnet samarbeid gjennom Nato er brikken som mangler i det som er et eneste stort jigsaw puzzle, sier Grant til Euronews.

(Saken fortsetter under bildet).

Nato-øvelsen Exercise Hedgehog pågår for tiden i Baltikum og Østersjøen.

– Russland vil få enda større problemer

Oberstløytnant og professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier sier seg enig med Grant, og tror Østersjøen vil kunne bli et svært sentralt forsvarsområde i fremtiden.

– Dersom Sverige og Finland blir medlem av NATO vil Østersjøen bli fullstendig dominert av vestlige militærmakter. Sett fra Moskva betyr dette at Østersjøflåten, som i utgangspunktet har vedlikeholds-, kompetanse- og bemanningsproblemer, vil få enda større problemer, sier Heier til ABC Nyheter.

Et Østersjøen i Natos hule hånd vil også svekke Russlands evner i området betraktelig. Ifølge Heier vil ikke Østersjøflåten til Russland kunne utgjøre den samme sikkerhetsrisikoen for vestlige styrker, som eventuelt skal inn i Østersjøen fra Atlanterhavet for å komme de små baltiske Nato-medlemmene til unnsetning, dersom området blir fullstendig Nato-styrt.

(Saken fortsetter under bildet).

Oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole.

– Kan sette Europa under press med kjernefysiske missiler

Russerne vil trolig oppleve at det gradvis vil bli vanskeligere å operere på tradisjonelt vis i Østersjøen, og vil derfor kunne endre strategi. Russland har ingen direkte landforbindelse til Østersjøen, bortsett fra den russiske enklaven Kaliningrad, som ligger klemt mellom Nato-landene Litauen og Polen.

Man vil trolig kunne se en sterkere vektlegging av undervannsbåter, som vil ha beskyttelsen av Kaliningrad som en av sine hovedoppgaver. I tillegg vil Kaliningrad kunne bli omdannet til en utskytningsrampe for russiske missiler, som en slags territoriell spydspiss innhyllet i Nato-land.

– Herfra kan russerne sette enhver europeisk storby under press med konvensjonelle og kjernefysiske missiler. Sånn sett er Kaliningrad et viktig strategisk knutepunkt for russiske myndigheter, sier Heier.

En svart ubåt ligger til kai i Pregolja-elva i Kaliningrad.

Norge som vaktbikkje

Problemene til Østersjøflåten føyer seg inn i et mønster der russerne isoleres fra de store havveiene, som er problematisk for et land som er avhengig av import utenfra.

Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole.

Det innskrenkede handlingsområdet i sør vil også kunne resultere i at Russlands nordlige passasjer, som ligger i Norges nabolag, blir desto viktigere.

– Dette øker betydningen av Norge, som en lytte- og varslingspost for USA og NATO, sier Heier.

Vesten tvinner tomler og venter på svar på Finland og Sveriges Nato-søknader. Tirsdag møtte forsvarsminister Bjørn Arild Gram sin danske kollega. De diskuterte blant annet de nordiske Nato-søknadene.

– Et samlet Norden i Nato, åpner helt nye muligheter for et tettere nordisk forsvarssamarbeid. Vi har et samarbeid i dag, men det blir noe helt annet hvis vi er i samme allianse, sier Gram til NTB.

Det vites ikke når det endelige svaret på søknaden vil ligge på bordet.