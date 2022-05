Frankrike fordømmer Irans beslag av to greske tankere

Iran tok arrest i to greske skip fredag, blant dem oljetankeren Prudent Warrior (i bakgrunnen), som her er fotografert utenfor Istanbul i 2019. Frankrike fordømmer handlingene. Foto: Dursun Cam / AP / NTB

NTB

Irans beslag av to gresk-flaggede oljetankere i Persiabukta er et «alvorlig brudd på folkeretten», ifølge Frankrike.

Irans revolusjonsgarde tok i beslag oljetankerne fredag, noen dager etter at Hellas bekreftet at de ville levere iransk olje som de hadde tatt fra et russisk tankskip, til USA.

– Vi oppfordrer Iran til å umiddelbart løslate mannskapene og fartøyene, sier en talsperson for det franske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Videre understreker Frankrike at de er forpliktet til internasjonale regler som beskytter bevegelsesfriheten og sikkerheten til havs og oppfordrer Iran til umiddelbart å avbryte handlinger som strider med disse reglene.

Iran sa lørdag at mannskapene på de to fartøyene var ved god helse og ikke i varetekt. Hellas har fordømt beslaget og sagt at det er å regne som piratvirksomhet.

Revolusjonsgarden sier de tok arrest i skipene «på grunn av overtredelser», uten å utdype videre. Ifølge Hellas selte det ene skipet i internasjonalt farvann, mens det andre var nære den iranske kysten da de ble tatt i beslag.

Ifølge det greske utenriksdepartementet er det ni grekere blant mannskapene.