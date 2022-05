Volkswagen anklages for «slaveri» i Brasil

Ifølge tyske rapporter ble arbeiderne utsatt for mishandling og vold av væpnede vakter, og det er også beretninger om mishandling av arbeidere som prøvde å rømme. En kvinne har fortalt at hun ble voldtatt som straff.

NTB

Volkswagen anklages for praksis som minner om slaveri i Brasil under militærdiktaturene på 70- og 80-tallet, ifølge flere tyske medier.

Volkswagen er innkalt til et møte i arbeidsretten i Brasils hovedstad Brasilia 14. juni, melder ARD og Süddeutsche Zeitung. En talsmann for VW sier de tar anklagene svært alvorlig.

Saken gjelder perioden 1974-86, fra da diktaturet hadde full kontroll til etter at det var fjernet. De militære styrte landet fra 1964 til 1985.

Mange tidligere Volkswagen-ansatte har søkt erstatning i årevis.

Volkswagen, som hadde en stor fabrikk for bilproduksjon i landet, planla på tidspunktet anklagen gjelder, å etablere et stort landbruksprosjekt i utkanten av Amazonas for å produsere kjøtt.

Hundrevis av dagarbeidere og midlertidig ansatte ble rekruttert av mellommenn for å hogge skog på 70.000 hektar land, trolig med konsernledelsens vitende, ifølge de tyske mediene.

Ifølge tyske rapporter ble arbeiderne utsatt for mishandling og vold av væpnede vakter, og det er også beretninger om mishandling av arbeidere som prøvde å rømme. En kvinne har fortalt at hun ble voldtatt som straff.

– Det var en form for moderne slaveri. VW ikke bare aksepterte denne formen for slaveri, men oppmuntret til det, siden det var billig arbeidskraft, sier etterforskeren i Rio de Janeiro som leder granskingen.

I 2020 signerte VW en avtale med både føderale og delstatlige påtalemyndigheter om en erstatning på 36 millioner reales (rundt 60 millioner kroner den gangen) for deler av handlingene.

Flere tidligere ansatte sier at Volkswagen i Brasil samarbeidet med Brasils hemmelige politi for å identifisere fagforeningsledere og venstreorienterte ansatte, som så ble arrestert og torturert.

– Vi beklager overgrepene som skjedde i fortiden. For Volkswagen er det viktig å håndtere på ansvarlig vis dette negative kapittelet i Brasils historie, sa VW-topp Hiltrud Werner den gangen.