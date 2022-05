Erdogan sier fortsatt nei til svensk og finsk Nato-medlemskap

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at han holder fast ved sin motstand mot svensk og finsk Nato-medlemskap.

Forhandlingene med Sverige og Finland ble ikke ført på «forventet nivå», sier Erdogan til det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anatolia.

Delegasjoner fra de to landene besøkte denne uka Ankara for å diskutere listen med krav Tyrkia har stilt for å åpne for Nato-medlemskap, men hadde ifølge Erdogan ikke nok å gi.

Ifølge den tyrkiske presidenten «fortsetter terrorister å gå rundt i Stockholms gater og Sverige forsvarer dem med sitt eget politi»:

Tyrkia mener at Finland og særlig Sverige er for vennlig innstilt til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som er terrorstemplet både av Tyrkia, EU og USA.

Begge land har avvist dette.