Stort flertall bak skandaleforfulgt NRA-leder

Medlemmene i våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) ga lørdag sin støtte til leder Wayne LaPierre. LaPierre og andre i ledelsen i NRA er i New York anklaget for å ha tatt hundrevis av millioner kroner av organisasjonens penger i egen lomme. Foto: Michael Wyke / AP / NTB

NTB

Våpenlobbyen NRAs leder Wayne LaPierre har komfortabelt overlevd en mistillitsvotering, selv om organisasjonen anklages for å ha misbrukt millioner av dollar.

Avstemningen fant sted på gruppas møte i Houston lørdag, rundt 45 mil unna Uvalde, der en 18 år gammel gjerningsmann tirsdag tok seg inn på en barneskole og drepte 19 elever og to lærere med en lovlig kjøpt AR-15-rifle.

LaPierre og andre ledere i den mektige lobbyen National Rifle Association anklages for å ha tatt mer enn 64 millioner dollar, mer enn 600 millioner kroner, av organisasjonens midler i egen lomme, skriver Reuters.

Pengene skal blant annet ha blitt brukt på familieferier til Bahamas, privatfly og dyre restauranter, i tillegg til å betale for at tidligere ansatte skulle forbli tause og lojale.

Av noen hundretalls medlemmer som møtte opp til avstemningen lørdag, var det kun en håndfull som stemte mot LaPierre.

Avstemningen fant sted før styret i NRA skal ha avstemning mandag for avgjøre om LaPierre skal forbli i posten.

Om han som ventet overlever også den avstemningen, kan han likevel bli fjernet av New Yorks justisminister Letitia James, som har reist sak mot NRA. Hun mener både at han må gå av, og at hele organisasjonen må oppløses på grunn av det hun mener er en ukultur med maktmisbruk og bedrageri.

NRA er registrert i New York. James reiste saken i 2020. Utgiftene som gikk til å betale for NRA-toppenes luksusliv førte til at organisasjonen gikk fra å ha et overskudd på 250 millioner kroner i 2015 til et underskudd på over 320 millioner kroner tre år senere, mener myndighetene i New York.

NRA sier at de har ryddet opp og endret kurs ved å styrke tilsynsarbeidet i organisasjonen, gjøre det enklere å varsle, og ved at LaPierre har tilbakebetalt penger til gruppa.