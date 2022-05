Den mektige kardinalen Angelo Sodano er død

Kardinal Angelo Sodano, som var nummer to i rekken under to paver, døde fredag. Han ble 94 år gammel. Her er han fotografert i 2013. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB

NTB

Den italienske kardinalen Angelo Sodano, som var høyre hånd til både pave Johannes Paul II og pave Benedict XVI, er død, 94 år gammel, opplyser Vatikanet.

Sodano ble knyttet til flere kontroverser de siste årene, men han nøt stor innflytelse over den katolske kirken under de to pavene på 90-tallet og starten av millenniet.

Pave Frans hyllet «denne velrenommerte mannen av kirken, som fullbyrdet sitt presteskap med sjenerøsitet … til tjeneste for pavestolen», het det i et telegram til Sodanos familie.

Han døde i Roma fredag, der han hadde vært innlagt på sykehus siden 9. mai etter å ha fått covid-19, ifølge Vatican News. Han begraves tirsdag i Peterskirken med blant andre paven til stede.

Sodano ble andremann i rekka da Johannes Paul utnevnte ham til utenriksminister i 1991. Sodano ble med ham på rundt 50 utenlandsreiser. Etter at Benedict XVI ble ny pave i 2005, forble Sodano i rollen fram til september 2006.

Deretter ble han utnevnt til leder av kardinalkollegiet, der han ble sittende etter at paven trådte av i 2013.

Sodano sa opp i 2019 etter å ha fått kritikk for å ha støttet prester som var anklaget for ugjerninger. Han ble også blant annet anklaget for å pleie bånd til Chiles diktator, generalen Augusto Pinochet, da han bodde i Chile.