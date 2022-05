Fastlåste forhandlinger om beleiring av by i Jemen

NTB

De stridende partene i Jemen har ikke klart å komme til enighet, og Houthi-opprørerne fortsetter dermed beleiringen av Taiz, landets tredje største by.

Kunngjøringen legger en demper på håpene om at beleiringen vil avbrytes i tråd med en FN-meklet to måneder lang våpenhvile som utløper 1. juni. Spørsmålet anses som viktig for å eventuelt forlenge den landsomfattende våpenhvilen.

Den svenske FN-diplomaten Hans Grundberg har ledet forhandlingene i Jordan. Ifølge ham har partene vært i innledende diskusjoner om en gradvis gjenåpning av veiene i Taiz og ellers, noe som kan tilrettelegge for levering av nødhjelp og evakuering av lidende jemenitter.

Begge delegasjonene befinner seg fortsatt i Jordans hovedstad Amman. Grundberg oppfordrer i en uttalelse Jemens internasjonalt anerkjente regjering og de Iran-støttede Houthi-opprørerne om å bli ferdige med indre diskusjoner og gi «positive resultater til det jemenittiske folk» i framtidige samtaler.

Våpenhvilen er den første landsomfattende våpenhvilen de siste seks årene. Konflikten brøt ut i 2014 da Houthi-opprørerne inntok hovedstaden Sana og drev regjeringen ut i eksil. Den Saudi-Arabia-ledede militærkoalisjonen har deltatt på myndighetenes side siden 2015.

Tall fra FN viser at 150.000 mennesker er blitt drept i krigen, mens flere millioner er drevet på flukt. Situasjonen i Jemen beskrives som den verste humanitære krisen i verden.