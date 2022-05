Minst 28 døde etter voldsomt regn i Brasil

NTB

Min 28 mennesker døde lørdag i jordskred forårsaket av flere dager med tunge regnbyger i Recife nordøst i Brasil, opplyser landets sivilforsvar.

I den mest dramatiske hendelsen mistet 19 livet da det gikk et jordskred tidlig lørdag morgen i Jardim Monteverde utenfor Recife. Recife er hovedstad i delstaten Pernambuco, som ligger nordøst i landet, langs atlanterhavskysten.

Seks andre døde i et annet skred i kommunen Camaragibe, i tillegg til at to skred i Recife og Jabotao dos Guararapes begge krevde to menneskeliv.

Til sammen har 33 mistet livet i Pernambuco siden regnbygene begynte tirsdag kveld. Nesten 1.000 mennesker har blitt tvunget til å forlate hjemmet sitt på grunn av skred og flom.

Fra fredag kveld og fram til lørdag morgen falt det 236 millimeter regn i deler av Recife, ifølge ordførerens kontor. Det tilsvarer mer enn hva prognosene var for hele mai måned.