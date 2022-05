NTB

En australsk statsborger, som skal ha drevet hjelpearbeid i krigsherjede Ukraina, er drept, opplyser australske myndigheter til ABC News.

– Dette er en tragedie, og jeg vil få kondolere familien, sier statsminister Anthony Albanese.

Det er ikke kjent hvem 48 år gamle Michael O'Neill jobbet for, men han skal tidligere ha kjørt lastebil for et gruveselskap.

I en hyllest på Facebook heter det at han bisto Ukraina med å transportere sårede fra fronten.