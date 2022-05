Sørstatsbaptistene offentliggjør liste over overgripere

NTB

Southern Baptist Convention (SBC) i USA har offentliggjort en over 200 sider lang liste med navn på pastorer og andre i egne rekker som anklages for overgrep.

Sørstatsbaptistene har rundt 15 millioner medlemmer og regnes som verdens største evangeliske kirkesamfunn.

En uavhengig gransking konkluderte nylig med at SBC i nesten to tiår har skjult rapporter om seksuelle overgrep begått av medlemmer, og kirkesamfunnet offentliggjør nå en liste over overgripere for å møte kritikken.

– Denne listen blir offentliggjort for første gang som et innledende, men viktig skritt mot å ta tak i svøpen seksuelle overgrep og innføre reformer, heter det på kirkesamfunnets nettside.

Den 205 sider lange listen inneholder hundrevis av navn på medlemmer som er anklaget eller dømt for overgrep, flere av dem aldri anmeldt til politiet. Noen av overgrepene som beskrives, har skjedd mot barn helt ned i femårsalderen.