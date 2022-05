Europol slår alarm om 3D-printing av våpen

NTB

Det europeiske politisamarbeidet Europol advarer om en «nåværende og framtidig» trussel i form av 3D-printede våpen etter en økning i beslag på kontinentet.

– Trusselen 3D-printede våpen utgjør er i stor grad på radaren til Europol etter et økt antall beslag av slike våpen gjennom etterforskning på tvers av Europa de siste årene, heter det i en uttalelse.

Europol inviterte mer enn 120 våpeneksperter, rettspersonell og etterforskere med flere til en konferanse i Haag denne uken. Behovet for internasjonalt samarbeid er avgjørende for å demme opp for trusselen, heter det.

Blant de kjente sakene med 3D-printede våpen de siste årene er en skyteepisode i Halle i Tyskland i 2019, der to personer ble drept med et hjemmelaget våpen. Det ble delvis laget med en 3D-printer, ved hjelp av en bruksanvisning lastet ned fra internett, ifølge Europol.

I fjor slo politiet til mot et våpenverksted på Kanariøyene der det ble laget våpen med 3D-printer. Like etter ble tre personer pågrepet i Storbritannia i forbindelse med en etterforskning av høyreekstrem terror.

De pågrepne var i besittelse av 3D-printede våpen.