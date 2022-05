Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til lørdag 28. mai.

* Ukraina kan bli nødt til å trekke styrker ut av Luhansk-regionen øst i landet i takt med at russerne gjør framskritt. Bekymringen er at de siste soldatene som holder stand i Luhansk, i verste fall ende opp som dem som ble igjen i den beleirede byen Mariupol i ukevis før de til slutt overga seg, skriver Reuters.

– Russerne vil ikke være i stand til å ta over Luhansk i løpet av de neste dagene, slik analytikere har forutsett. Vi vil ha nok styrke og ressurser til å forsvare oss. Det er imidlertid mulig at vi, for å unngå å bli omringet, vil bli nødt til å gjøre retrett, skriver Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj på Telegram.

* Kreml vurderer en ny offensiv mot Kyiv, selv om de ikke klarte å kapre den ukrainske hovedstaden i starten av krigen, ifølge den uavhengige nettavisa Meduza.

Kilder nær Kreml og den russiske regjeringen sier at lederskapet i Putins parti Forent Russland har blitt sikre på at en fullskala seier i Ukraina er mulig innen året er omme, skriver The Guardian, som omtaler saken.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lover at Donbas-regionen øst i landet vil «bli ukrainsk igjen». Russiske styrker gjør stadig framskritt i regionen. I sin daglige videotale kalte han situasjonen i regionen, som omfatter fylkene Luhansk og Donetsk, for «svært vanskelig». Han viste videre til at Russland har trappet opp både med tanke på personell og våpen i regionen.

– Det er derfor vi må styrke forsvaret vårt, styrke motstanden vår, og Donbas vil bli ukrainsk igjen. Til og med om Russland tar all lidelse og ødeleggelse til Donbas. Vi vil bygge opp igjen hver landsby, hvert lokalsamfunn. Det finnes ikke noe ordentlig alternativ, sa Zelenskyj, skriver CNN.

* Russland venter å hente inn ytterligere 1.000 milliarder rubler i olje- og gassinntekter i år, og deler av det vil gå til krigen, ifølge landets finansminister.

– Vi forventer å hente inn opptil en billion rubler (i underkant av 144 milliarder kroner), ifølge prognosene vi har utarbeidet sammen med departementet for økonomisk utvikling, sa finansminister Anton Siluanov på statlig TV fredag.

Ifølge ham planlegger regjeringen å bruke inntektene i år, istedenfor å sette dem av til noe annet. Pengene vil brukes på «ytterligere betalinger» til pensjonister og familier med barn, samt på å gjennomføre «spesialoperasjonen» i Ukraina, som er det Kreml omtaler krigføringen i Ukraina som.

* Den Moskva-støttede ortodokse kirken i Ukraina opplyste fredag at den kutter alle bånd til Russland. Kirken erklærer full uavhengighet.

Russlands patriark Kirill regnes som en nær alliert av president Vladimir Putin. Patriarken har gitt uttrykk for klar støtte til krigen, som i Russland omtales som en «spesialoperasjon». Etter Russlands invasjon av landet har imidlertid situasjonen blitt svært vanskelig for patriarkens kirke i Ukraina.

– Vi er uenig med patriark Kirill i Moskva om krigen, heter det i en uttalelse fra kirken etter rådsmøtet der den russiske aggresjonen og spørsmålet om uavhengighet var temaet.