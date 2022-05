Rystet Sovjetunionen: 18 år gamle Mathias Rust landet på Den røde plass i et småfly

35 år siden i dag:

Ved å lande privatflyet sitt på Den røde plass i Moskva ønsket tenåringen å promotere fred i skyggen av den kalde krigen.

Russland, og tidligere Sovjetunionen, har i flere tiår vært i sentrum av krig, uro og konflikter i Europa og resten av verden.

Mathias Rust var noen dager fra å fylle 19 år da han satte seg på flyet i Helsinki med snuten mot Moskva.

Særlig i tiårene etter krigen sto Sovjetunionen, sammen med USA, i sentrum av den kalde krigen, hvor frykten for atomkrig mellom de to stormaktene vokste.

I lys av disse spenningene ville den da 18 år gamle vesttyskeren Mathias Rust promotere fred ved å gjennomføre det som i ettertid betegnes som et sensasjonelt stunt. Og som senere ga inspirasjon til DDE-låta «Det umulige e mulig».

Dro på rundtur i Nord-Europa

Etter å ha sett daværende president Ronald Reagan og hans russiske motpart Mikhail Gorbatsjov mislykkes i å bli enige under et toppmøte på Island i 1986, fikk Rust ideen om å selv gjøre noe for å få fart på fredsforhandlingene.

Med et en-motors privatfly klarte Mathias Rust å komme seg helt fra Helsinki til Den røde plass i Moskva uten å bli stoppet.

Rust var en amatørpilot og i mai 1987 bestemte han seg for å ta en liten rundtur i Nord-Europa i sitt en-motors privatfly. Han forlot Uetersen nær Hamburg og hjembyen Wedel den 13. mai, og tilbrakte de to neste ukene på Færøyene, Island og Bergen før han til slutt endte opp i Helsinki.

Herfra startet reisen som skulle gjøre Rust verdenskjent.

Den 28. mai 1987, bare noen dager før han fylte 19 år, lettet nemlig den tyske tenåringen fra flyplassen i Helsinki, med mål for Den røde plass i Moskva.

Forsøkte å lande tre ganger

Rust fløy over Østersjøen og inn i Sovjetunionen over Estland. Han ble snart oppdaget av sovjetisk luftforsvar og mens de ventet på tillatelse til å skyte ned flyet, ble to russiske MIG-23-er sendt ut for å undersøke.

Misforståelser førte til at Rust og hans lille privatfly ble regnet som vennligstilt og Rust fikk derfor fortsette turen.

Etter tre forsøk på å lande på Den røde plass i Moskva, lander han på Bolsjoj Moskvoretskij bruen i nærheten, og kjører flyet til Moskvas kjerne, like utenfor Kreml.

Rust ble pågrepet av KGB kort tid etter ankomst.

Dømt til fire år i arbeidsleir

Stuntet ga den russiske presidenten Gorbatsjov en unnskyldning til å renske opp i egne rekker og peke på syndebukker.

Både forsvars- og luftforsvarsministrene ble avsatt og byttet ut med ministre som hadde et mer positivt forhold og syn på Gorbatsjovs politikk, og slik ble det lettere for Gorbatsjov å gjennomføre reformene sine.

For Rusts del endte stuntet med en dom på fire år i en arbeidsleir for brudd på grensepassering og lufttrafikkbestemmelser, i tillegg til å ha provosert en nødsituasjon ved landing.

Etter 14 måneder i vanlig fengsel ble han benådet og løslatt.

Knivstakk kvinne

Mathias Rust slik han så ut i 2012.

Etter at han ble løslatt begynte Rust å jobbe på et sykehus i hjemlandet Tyskland. Her forelsket han seg i en sykepleier, men knivstakk henne da hun avviste ham. Dette måtte Rust sone to og et halvt år i fengsel for. Han slapp derimot ut etter bare 15 måneder.

Etter løslatelsen skal Rust ha konvertert til hinduisme og giftet seg med en indisk kvinne.

Han har likevel fortsatt med å havne i klammeri med loven. Blant annet ble han i 2005 dømt for bedrageri og måtte betale en bot på 1500 euro.

I 2009 skal Rust ha beskrevet seg selv som en profesjonell pokerspiller, før han i 2012 hevdet å være analytiker i en Zürich-basert investeringsbank.

– Hvis jeg hadde visst hvilke følger dette vil få, hadde jeg ikke gjort det, sa Rust i et intervju med NRKs Arnt Stefansen i 2012.