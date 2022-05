Politiet får refs for treg respons under skoleskytingen: – Ingen unnskyldning

USA er i sorg etter at 19 barn og to lærere ble drept i en skoleskyting i Uvalde i Texas tirsdag denne uken.

NTB

Steven McCraw fra Texas Department of Public Safety kritiserer politiets reaksjon på skoleskytingen i Uvalde – spesielt tiden det tok å stanse drapsmannen.

På en pressekonferanse fredag sa McCraw at i stedet for å umiddelbart bryte seg inn i et av klasserommene på skolen og stanse gjerningspersonen, valgte distriktets politisjef å vente på et taktisk team med utstyr.

– Det var feil avgjørelse, punktum. Det er ingen unnskyldning for det. Vi mener politiet burde tatt seg inn så fort som mulig, sa McCraw.

Politiet valgte også å vente på å få nøklene til skolen og klasserommene, som gjerningspersonen hadde låst. Det taktiske teamet ankom ikke åstedet fra før klokken 12.57 lokal tid, sa McCraw.

Da var det gått en og en halv time siden drapsmannen ankom skolen, og 21 mennesker, blant dem 19 barn, var drept.