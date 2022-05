Skader på 90 prosent av boligene i Sievjerodonetsk, sier lokal militærleder

Sievjerodonetsk i Øst-Ukraina er utsatt for kraftig russisk bombardement. Ni av ti innbyggere har forlatt byen, der 90 prosent av boligene har fått skader som følge av krigshandlingene. Foto: Leo Correa / AP / NTB

NTB

Sievjerodonetsk holdt ut gjennom nattens kraftige angrep, men 90 prosent av byens boliger er påført skader, sier den lokale ukrainske militærledelsen.

Lederen for den lokale militæradministrasjonen Oleksandr Striuk forteller i et radiointervju fredag om harde kamper gjennom natten i den østukrainske byen, der russiske styrker fortsatt er på offensiven.

– I natt sto kampen ved inngangen til byen. Våre styrker klarte å holde unna for orkenes fortropper, som prøvde å ta seg inn. Sievjerodonetsk forsvares innbitt. Fienden står utenfor to tredeler av byens omkrets, men den er ikke omringet, sier Striuk. «Orker» er et nedsettende begrep ukrainerne bruker om de russiske soldatene.

Striuk sier en nitrogenfabrikk i byen er utsatt for artilleriild.

– Det er døde blant byens sivilbefolkning og blant fabrikkarbeiderne. 90 prosent av boligmassen er har fått skader, 60 prosent må bygges opp på nytt, anslår han.

Byen er en av de siste i Luhansk-regionen som fortsatt kontrolleres av Ukraina. Observatører frykter at de ukrainske styrkene i byen vil bli omringet av russiske og russiskstøttede styrker.