Tidligere Nato-general: – Putin må vinne krigen innen ni måneder

Det vil ta opptil ni måneder for Ukraina å lære opp hæren sin til å håndtere de nye vestlige våpnene de har fått. Det er innen dette vinduet Putin har sjans til å vinne krigen, mener tidligere Nato-general.

Krigen i Ukraina er nå inne i sin trettende uke. Det som Russlands president Vladimir Putin håpet skulle bli en rask seier, har utviklet seg til å bli en stillingskrig øst i Ukraina.

I slutten av mars, etter å ha kriget i litt over en måned, valgte russerne å trekke seg ut fra Kyiv og andre byer nord og vest i landet, for å fokusere på Donbas-regionen i øst. Mye tyder på at de møtte mye sterkere motstand fra den ukrainske hæren enn de hadde sett for seg.

Men etter tilbaketrekkingen har vi ikke sett den store motoffensiven fra Ukraina, mener tidligere Nato-general generalløytnant Konstantinos Loukopoulos. Dette tror han skyldes at de ukrainske styrkene trenger tid til å bli vant til vestlig militært utstyr.

– Endrer seg ikke i krigstid

Loukopoulos har undervist i stridsvognkrigføring ved militærakademiet i Kyiv og Moskva. Til Al Jazeera sier generalløytnanten det trengs store mengder trening for å kunne operere slikt utstyr.

– De trenger taktisk trening, inkludert prøveskyting og øvelser, som ikke kan gjøres på noen få uker. Treningssyklusen er minst seks måneder, og det endrer seg ikke i krigstid, sier han.

Andre våpen som et artillerivåpen kalt haubits, kan ta opp til åtte, ni måneders trening for å gjøre dem operative og danne de riktige enhetene.

Derfor mener Loukopoulos Putin må vinne krigen på bakken innen ni måneder for å ha sjans til å vinne.

– Vesten reagerer bare på det Putin gjør

Per nå er det nemlig Russland som har overtaket mener generalløytnanten. Men han tror Ukraina, etter å ha trent opp nye enheter til å operere vestlig militært utstyr, kan komme tilbake med en strategisk motoffensiv, og slik presse russerne ut.

Dette kan de for eksempel gjøre ved å beslaglegge russisk territorium som de så kan bytte mot sitt eget territorium i forhandlinger, mener Loukopoulos.

– Kan ukrainerne kontre russiske offensiver? Akkurat nå kan de ikke det. Enten vi liker det eller ikke, har Russland tatt det politiske og militære initiativet. Vesten reagerer bare på det Putin gjør, sier han.