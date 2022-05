Russiske politikere ber Putin stanse Ukraina-krigen

To kommunistiske politikere oppfordret fredag ​​president Vladimir Putin til å stoppe krigføringen i Ukraina i en sjelden offentlig demonstrasjon av uenighet.

Til tross for at tusenvis av mennesker har blitt drept og såret under Russlands tre måneder lange militærkampanje i Ukraina, har Putin i stor grad kunnet nyte lojaliteten til landets politiske partier og myndighetspersoner.

Men under et møte i den lovgivende forsamlingen i Primorsky Krai-regionen skapte to lokalpolitikere oppstyr da de leste opp en uttalelse som oppfordret presidenten til å trekke russiske styrker ut av Ukraina.

– Hvis landet vårt ikke stanser militæroperasjonen, vil det være enda flere foreldreløse barn i landet vårt, sa Leonid Vasyukevich ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge politikeren hadde ytterligere to partifeller støttet appellen, men disse skal ha trukket seg før møtet.

Mens han leste appellen forsøkte flere politikere, deriblant partifeller, å stanse Vasyukevich. Det gjorde også guvernøren i regionen, Oleg Kozhemyako, som kalte appellanten en «forræder».

Krigsfanger

Russiskstøttede separatister hevdet fredag å ha tatt kontroll over landsbyen Lyman på veien mellom Sievjerodonetsk og Kramatorsk, og en av de prorussiske separatistlederne hevder samtidig at det nå sitter rundt 8.000 ukrainske krigsfanger i Øst-Ukraina.

– Det er mange fanger. Det er selvsagt flest i Folkerepublikken Donetsk, men vi har også nok. Det totale antallet er nå rundt 8.000, sier Rodion Mirosjnik i utbryterrepublikken Luhansk til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Hver eneste dag blir det ifølge separatistlederen tatt «hundrevis» av nye krigsfanger i de to utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina.

Må forhandle

Ukraina må nå innse realitetene og forhandle med Russlands president Vladimir Putin, sier Zelenskyj.

– Det er ting som må diskuteres med den russiske lederen. Jeg sier ikke at jeg eller våre folk er ivrige etter å snakke med ham, men vi må innse realitetene av det vi nå gjennomlever, sa den ukrainske presidenten i en videotale til en indonesisk tankesmie, omtalt av BBC og Sky News.

Fredssamtalene mellom Russland og Ukraina har ligget brakk lenge, og ifølge Zelenskyj virker det ikke som om ledelsen i Kreml har noe hastverk med å gjenoppta dem.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov er det Ukrainas skyld at fredssamtalene stanset opp.

– Den ukrainske ledelsen kommer til stadighet med motstridende kunngjøringer. Det er derfor ikke mulig for oss å helt ut forstå hva den ukrainske siden ønsker, sier Peskov til Reuters.