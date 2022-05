Siste dag i retten for Johnny Depp og Amber Heard

Påstander om vold og ærekrenkelser har endt med en høyst offentlige skittentøyvask for det tidligere skuespillerekteparet Johnny Depp og Amber Heard.

NTB

Fredag ble rettssaken mellom skuespillerparet Johnny Depp og Amber Heard avsluttet. Depp saksøkte Heard for ærekrenkelser etter at hun beskyldte ham for vold.