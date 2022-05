Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til fredag 27. mai.

* Russland har mobilisert alle sine styrker til en offensiv mot resten av industriregionen Luhansk øst i Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter. Russiske styrker nærmet seg torsdag flere bykjerner, inkludert de strategisk viktige byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk. Luhansk utgjør sammen med Donetsk industriregionen Donbas.

– Situasjonen er vanskelig, fordi den russiske hæren har satt inn alle sine styrker for å ta over Luhansk-regionen, sier guvernør Serhij Hajdaj i en video på Telegram.

* Biden-administrasjonen forbereder seg på å sende langdistanserakettsystemer til Ukraina, opplyser flere kilder til CNN. Ukrainske myndigheter mener systemene er livsviktige.

Det amerikanskproduserte systemet kan skyte raketter mot mål opptil 30 mil unna, mye lengre enn Ukraina er i stand til nå, noe ukrainerne mener kan bidra til å vippe krigen i deres favør, skriver kanalen.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller Russlands framferd i Donbas-regionen for folkemord. I sin daglige videotale til det ukrainske folk, sa Zelenskyj at Russland synes å ha til hensikt å gjøre regionen ubeboelig og legge byene der i ruiner.

– Alt dette, inkludert deporteringen av vårt folk og massedrapene på sivile, er en åpenbar folkemordspolitikk ført av Russland, sa Zelenskyj.

Da Russlands president Vladimir Putin i slutten av februar sendte styrker inn i Ukraina, sa han at det ble gjort for å stanse et folkemord som angivelig pågikk og var rettet mot russiskspråklige øst i Ukraina.

* To russiske soldater som anklages for krigsforbrytelser i Ukraina, møtte torsdag i et andre rettsmøte i Kotelva nordøst i landet. De to, Aleksandr Ivanov og Aleksandr Bobykin, er tiltalt for med overlegg å ha rettet rakettangrep mot sivile bygg. Begge har erkjent straffskyld.

Om de blir dømt, kan de måtte sone opptil tolv år i fengsel. Advokaten deres har bedt om åtte års soningstid, og sagt at de kun fulgte ordre.