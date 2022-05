Zelenskyj: Russland begår folkemord

Russland begår folkemord i Donbas-regionen øst i Ukraina, hevder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Det ukrainske presidentskapet via AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller Russlands framferd i Donbas-regionen for folkemord.

I sin daglige videotale til det ukrainske folk, sa Zelenskyj at Russland synes å ha til hensikt å gjøre regionen ubeboelig og legge byene der i ruiner.

– Alt dette, inkludert deporteringen av vårt folk og massedrapene på sivile, er en åpenbar folkemordspolitikk ført av Russland, sa Zelenskyj.

Da Russlands president Vladimir Putin i slutten av februar sendte styrker inn i Ukraina, sa han at det ble gjort for å stanse et folkemord som angivelig pågikk og var rettet mot russiskspråklige øst i Ukraina.

USAs president Joe Biden har også kalt Russlands handlinger i Ukraina for folkemord, og sa at Putin synes å være innstilt på å «viske ut selve ideen om at det er mulig å være en ukrainer».

Canadas statsminister Justin Trudeau sa seg enig med Bidens utspill. Russland reagerte med harme på Bidens utspill, og har siden krigen brøt ut avvist påstander om at russiske styrker har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser.