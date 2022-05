Depeche Mode-keyboardist Andy Fletcher er død

NTB

En av grunnleggerne av det engelske bandet Depeche Mode, Andy Fletcher (60), er død, skriver bandet selv på Twitter.

Andy Fletcher spilte keyboard i Depeche Mode og var med helt fra bandet ble dannet i 1980. I de senere årene turnerte han også som DJ i hele Europa.

– Vi er sjokkert og fylt av overveldende sorg etter den uventede bortgangen av vår kjære venn, familiemedlem og bandkompis Andy «Fletch» Fletcher, skriver Depeche Mode på sin offisielle Twitter-konto.

Bandet skriver videre at de føler med de etterlatte, og ber om omtanke og respekt for familien i denne vanskelige tiden.

Bandet har ikke oppgitt hva Fletcher døde av. Ifølge kulturmagasinet Rolling Stone skal Fletcher har «dødd av naturlige årsaker».

Depeche Mode har solgt mer enn 100 millioner plater siden det første albumet «Speak and Spell» i 1981. Med hits som «Personal Jesus» og «Just Can`t Get Enough» har bandet fått, og beholdt, en global fanskare.

Fletcher var innlemmet i Rock and Roll Hall og Fame sammen med resten av medlemmene i Depeche Mode i 2020. Etter Fletchers bortgang er nå vokalist Dave Gahan og gitarist Martin Gore de to gjenværende medlemmene av bandet.