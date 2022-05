Russland anklages for utpressing for å la Ukraina eksportere korn

Russlands president Vladimir Putin sier Russland er klare til å bidra til å løse den globale matkrisen dersom Vesten løfter på sanksjonene mot landet. Torsdag deltok han også via en videooverføring på Eurasian Economic Forum i Bisjkek. Foto: Mikhail Metzel, Sputnik, Kreml/ AP/NTB

NTB

Russland er klar til å gi et «betydelig bidrag» til å løse den globale matkrisen hvis Vesten opphever sanksjonene mot landet, sier president Vladimir Putin.

Putin kom med kravet og tilbudet om å eksportere korn og gjødsel i en telefonsamtale med Italias statsminister Mario Draghi torsdag, ifølge Kreml.

Han snakket også om skritt for å sikre sikkerheten for fartøyer og åpning av humanitære korridorer for skip i havner ved Svartehavet og Azovhavet.

Han hevdet at det er Ukraina som hindrer åpningen, og han kalte anklagene om at Russland har skylden for problemene med matforsyninger, grunnløse.

I en kunngjøring fra den italienske regjeringen heter det at samtalen dreide seg om utviklingen i Ukraina, arbeidet for å løse matkrisen og konsekvensene for verdens fattigste land.

Holdes som gisler

Utspillet fra Putin ble møtt med anklager fra Storbritannias utenriksminister Liz Truss om at Russland forsøker å holde verden som gissel i matvarekrisen, og at det ikke blir snakk om noen lettelser i sanksjonene. Amerikanske toppdiplomater omtalte det som rent barbari, sadistisk grusomhet og et eksempel på lovløsheten i hele den russiske invasjonen av Ukraina.

Ukraina er en verdens største eksportør av hvete, mais og solsikkeolje, men på grunn av krigen og den russiske blokaden av landets havner har eksporten av disse varene stanset opp. Dette truer nå hele den globale matvarebalansen.

Tog til Tyskland

Tidligere torsdag sa general Christopher Cavoli, som er neste sjef for USAs Europakommando, til kongressen at den tyske jernbanen står klar til å sende spesialtog til Ukraina for å bidra til eksporten.

Han sa det er inngått en avtale med Polen slik at grensekryssingen blir lettere. Kornet sendes deretter til tyske nordsjøhavner der det blir sendt videre.

Også Romania trår til. Cavoli sier at Romania har gjort sin havn i Constanta tilgjengelig for ukrainsk korn, og at havna kan håndtere 90.000 tonn per dag.

Det er imidlertid på langt nær tilstrekkelig å bruke tog. Store bulkskip er det eneste som virkelig monner når det gjelder å flytte store mengder korn.

Stoler ikke på Russland

Russland er en verdens største eksportør av hvete, og Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa torsdag at «Vesten må oppheve den ulovlige beslutningen om å hindre innleie av skip og eksport av korn».

Utsagnet blir sett på som et forsøk på slå sammen blokaden av ukrainsk eksport med Russlands egne problemer med å få ut egne eksportvarer.

Dette blir imidlertid bestridt fra amerikansk hold. I forrige uke understreket USAs utenriksminister Antony Blinken at mat, kunstgjødsel og såkorn var unntatt fra sanksjonene fra USA og flere andre land.

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba har uttalt at landet står klar til å gå med på en avtale om sikre korridorer, men at de ikke vet om de kan stole på Russland.

– Hvordan kan vi sikre at Russland ikke bryter avtalen om sikker passasje, eller om deres marinefartøyer sniker seg inn i havnen og angriper Odesa, sa Kuleba.