50 sivile drept av opprørere i Burkina Faso

NTB

Rundt 50 sivile er drept av antatte opprørere i den østlige delen av Burkina Faso, sier regionens guvernør torsdag.

De sivile fra Madjoari ble skutt og drept da de forsøkte å komme seg unna en veisperring som var satt opp av jihadister, ifølge oberst Hubert Yameogo. Han sier at dødstallet er foreløpig og kan bli høyere.

Burkina Faso er et av landene i Sentral-Afrika som er rammet av et jihadistisk opprør siden 2015, drevet fram av bevegelser som er tilknyttet al-Qaida og IS.

Over 2.000 mennesker er drept av jihadistene i landet, og minst 1,8 millioner er på flukt.