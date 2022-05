Sju mennesker drept av russisk artilleri i Kharkiv

NTB

Minst sju mennesker ble drept da russiske styrker igjen skjøt med artilleri mot Kharkiv, der mange har kommet tilbake etter at russerne trakk seg tilbake.

– Okkupantene har igjen skutt mot det regionale sentrum, sier guvernøren i Kharkiv-regionen, Oleh Synegubov, på Telegram og ber folk i og rundt byen gå til tilfluktsrommene.

Han sier at 17 mennesker ble såret i tillegg til de sju drepte.

Synegubov sa også at det var harde kamper i områder, og at Russland har hatt mange falne, påstander som ikke kunne verifiseres.

Kharkiv ble utsatt for tung beskytning og bombing etter at Russland invaderte Ukraina, men etter harde kamper og store ødeleggelser i byen, ble russerne presset tilbake, og ukrainske styrker tok igjen kontroll over byen.