Olaf Scholz: Vladimir Putin kommer ikke til å vinne krigen

NTB

Putin kan ikke diktere hvordan freden skal se ut i en krig han ikke kommer til å vinne, sa Tysklands statsminister Olaf Scholz da Davos-møtet ble avsluttet.

– Vladimir Putin har allerede mislykkes med alle sine strategiske mål. Planen om å ta hele Ukraina er fjernere nå enn da krigen startet, sa Scholz da han snakket om krigen i Ukraina på siste dag av World Economic Forum i sveitsiske Davos.

Den tyske statsministeren mener Putin har undervurdert styrken og besluttsomheten hos de allierte til å stå imot aggresjonen overfor Ukraina. Han viste også til at krigen har drevet Sverige og Finland til å gi opp alliansefriheten og søke om Nato-medlemskap.

– Fredsdiktat uakseptabelt

– Vårt mål er krystallklart – Putin må ikke vinne denne krigen. Og jeg er overbevist om at han ikke vil klare det, sa Scholz. Samtidig tror han ikke den russiske presidenten vil gå inn i reelle forhandlinger før han innser at han ikke kan knekke det ukrainske forsvaret.

– Vi må gjøre det klart for ham at han ikke kan diktere en fredsløsning. Det er uakseptabelt for Ukraina og for oss, sa Scholz og lovet at Vesten vil fortsette å støtte Ukraina.

Samtidig gikk den tyske lederen ikke direkte inn på kritikken Ukraina har kommet med om at Tyskland er for trege til å levere tunge våpen. Han sa i stedet at støtten fortsatt skal samordnes med de allierte, og at Nato ikke vil bli en part i konflikten.

Frustrert

I et annet møte i Davos viste Ukrainas utenriksminister sin frustrasjon over prosessen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor dette er så vanskelig, men jeg respekterer den tyske regjeringens situasjon, og vi gleder til å se hvordan denne historien ender, sa Dmytro Kuleba.