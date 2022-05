Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 26. mai.

* Lokalt politi begravde minst 150 mennesker i en massegrav i Lysytsjansk i Luhansk-regionen øst i Ukraina, ifølge regionens guvernør Serhij Hajdaj. Han lover på Telegram at de vil få en ordentlig begravelse etter krigen.

Det er både ofre av russiske luftangrep og folk som har dødd av naturlige årsaker som er begravet i massegraven, ifølge Hajdaj. I en video kan man se hvordan lik i hvite poser, alle merket med navnelapper, blir lagt i en grop. Russiske styrker har tatt kontroll over opptil 95 prosent av Luhansk, ifølge Hajdaj, som sier at situasjonen er «ekstremt dårlig».

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj raser mot USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger, som tirsdag foreslo at landet bør overgi Krim og deler av Donbas-regionen som del av fredsforhandlingene med Russland.

– Samme hva den russiske staten gjør, er det noen som sier «la oss ta deres interesser i betraktning». I år blir det hørt igjen i Davos, til tross for at titusenvis av ukrainere blir drept, sa Zelenskyj.

– Til tross for Butsja og Mariupol, og så videre. Til tross for de ødelagte byene. Og til tross for «filtreringsleirene» bygget av den russiske staten, der de dreper, torturerer, voldtar og ydmyker som på et samlebånd, la han til.

* Ukraina fortsetter å be om mer våpen, særlig flere rakettsystemer, for å kunne stå imot den russiske invasjonen, skriver The Guardian.

Utenriksminister Dmytro Kuleba sa til journalister i Davos at Ukraina «sårt» trenger mobile rakettramper for å stå imot Russland, skriver The Guardian. Ukraina etterspør særlig det amerikanskproduserte rakettartillerisystemet MLRS, som er blitt brukt av en rekke Nato-land.

Russerne har et stort overtak når det kommer til de fleste våpentyper, men den største ubalansen er i arsenalene av rakettartillerisystemer, ifølge Kuleba.

* Russlands forsvarsdepartement lover å åpne en trygg korridor slik at utenlandske skip kan forlate havner i Svartehavet. Den russiske generalobersten Mikhail Mizintsev – en av forsvarstoppene i Moskva – sier at 70 utenlandske fartøy fra 16 forskjellige land befinner seg i seks havner i Svartehavet, blant dem Odesa, Kherson og Mykolajiv.

Ifølge Mizintsev vil korridorene være åpne hver dag. Tidligere onsdag sa Russland at havna i Mariupol er åpen igjen, etter tre måneder med kamper. Russlands svartehavsflåte har i praksis blokkert kommersiell skipsfart ved ukrainske havner. Blokaden har satt verdens matforsyning på spill ved å nekte Ukraina å eksportere sine landbruksprodukter.