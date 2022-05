En øy i militær beredskap forbereder seg til sommerens høysesong

NTB

Samtidig som Gotland øker sin militære beredskap på grunn av den spente sikkerhetssituasjonen, ønsker øya å framstå som et trygt sommerparadis for turister.

Trusselbildet etter Russlands invasjon av Ukraina har ført til at Gotland havnet i søkelyset med sin viktige militærstrategiske posisjon i Østersjøen.

Både Sverige og Finland har på grunn av den nye sikkerhetssituasjonen nylig sendt inn søknader om Nato-medlemskap. Det er usikkert hvordan denne prosessen vil påvirke situasjonen for Gotland.

Allerede før invasjonen – da Russland mobiliserte ved den ukrainske grensen i januar, økte det svenske forsvaret sin synlige virksomhet på Gotland – med flere patruljeringer både med soldater og stridsvogner.

Nå stiller mange seg spørsmålet hvilke konsekvenser søknaden om Nato-medlemskap og den mulige framtidige deltakelse i alliansen vil få for øya.

En titt på kartet gjør det lett å forstå at Nato ønsker Sverige og Finland velkommen. Det vil være den største territorielle utvidelsen siden Hellas og Tyrkia ble med i 1952, og svenske og finske forsvarsevner vil styrke Nato kraftig i Østersjø-regionen.

Russlands president Vladimir Putin har advart mot at Nato kan utvide sin militære infrastruktur til de nordiske landene.

– Dette vil absolutt provosere fram en reaksjon fra oss, uttalte han nylig.

Turistnæringen

Turistnæringen er også i beredskap – og forbereder seg på ulike scenarioer.

– Vi følger med på det som skjer og er forberedt på raske endringer, sier Frida Ganshed, administrerende direktør i Gotlands besöksnäring.

Robert Pettersson, som forsker på turisme ved Mittuniversitetet, sier følelsen av sikkerhet og trygghet spiller en stor rolle når folk velger reisemål.

– Mange reiser uansett til Gotland fordi de har fritidsbolig eller slekt der, men for andre er det nok ikke like opplagt å velge Gotland i sommer, sier han.

Pettersson tror det er viktig for folk hvordan den økte militære tilstedeværelsen kommuniseres på i mediene, og at det bildet som gis av situasjonen vil påvirke turismen.

Økt militær tilstedeværelse og garantier fra Nato-land i søknadsperioden også bidra til økt trygghet og trygghet på øya.

Pettersson mener at det kanskje uansett ikke handler om Gotland, men at folk blir påvirket at det ikke er fred og at verden føles mindre trygg. I slike situasjoner minsker reiselysten.

Høye besøkstall

Gotland besto for øvrig testen under pandemien. Reiselivsnæringen på øya gjorde det relativt bra, og forteller om et høyt besøkspress.

I løpet av sommermånedene i 2021 ble det foretatt nesten en million reiser fram og tilbake fra Gotland, ifølge Destination Gotland, som er ansvarlig for fergetrafikken.

I sommer ventes en lignende situasjon, sier administrerende direktør i selskapet, Marcus Risberg.

Men reiselivsnæringen har registrert en viss bekymring hos turister etter at Russland invaderte Ukraina, sier Ganshed i Gotlands besöksnäring.

– Vi har fått en del spørsmål om vilkårene for å kansellere turer og hva som skjer hvis krigen utvikler seg. Men foreløpig har vi fått få kanselleringer og de besøkende ser ikke ut til å ha blitt særlig engstelige, sier Ganshed.

– De fleste tar det med ro

Det er en beskrivelse Risberg slutter seg til.

– Jo da, vi har noen reisende som ringer og har spørsmål om situasjonen, men det har ikke vært mange. Vårt syn er at de fleste reisende tar situasjonen med ro, sier han.

Risberg kan heller ikke se at etterspørselen så langt har endret seg som følge av at Sverige og Finland har levert inn Nato-søknader.

Men noe nervøsitet kan spores i servicenæringen.

– Vi følger jo med på utviklingen, understreker Ganshed.

Boligmarkedet er tregere

Boligmarkedet har den siste tiden blitt klart tregere. Salg tar lengre tid.

Men ifølge eiendomsmegler Eric Randlert i Mäklarhuset Gotland, skyldes det ikke først og fremst frykten for krigen. Han mener tilbakeholdenheten skyldes den økonomiske utviklingen.

– Kjøpere tenker seg om to ganger om de trenger å kjøpe nå. De spør om de økonomiske mulighetene, hvordan det går med aksjemarkedet og renteutviklingen. Vi får ikke spørsmål om Russland eller om trusselbildet, sier Randlert.

Gotland vil klare seg

Pettersson mener at noen nok kan velge bort Gotland nå på grunn av dagens situasjon. Men at Gotland også framover vil beholde sin tiltrekningskraft.

– Gotland er og har lenge vært et svært attraktivt reisemål med sin unike natur- og kulturverdier, sier han og frykter ikke hva som vil skje med turistene dersom Gotland blir en slags Nato-base dersom svensk medlemskap går i boks.

– Island har vært ansett som en attraktiv øy å reise til, til tross for Natos tilstedeværelse. Turistene er nok mer opptatt av gode transportløsninger, tror han.