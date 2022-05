Ukraina trygler om vestlig rakettsystem

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ber om at Ukraina får rakettartillerisystemet MLRS. Det trengs for å forhindre at Russland gjør landsbyer i Øst-Ukraina om til ruiner, ifølge Kuleba. Foto: Laurent Gillieron / Keystone via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ukraina fortsetter å be om mer våpen, særlig flere rakettsystemer, for å kunne stå imot den russiske invasjonen, skriver The Guardian.