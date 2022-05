Profilert Texas-demokrat kastet ut av pressekonferanse om skoleskyting: – Dere gjør ingenting

Beto O'Rourke under pressekonferansen i Uvalde onsdag. 49-åringen er demokratens guvernørkandidat i årets valg og kom med kraftig skyts mot sin republikanske motpart for manglende initiativ til innstramminger av våpenlover i USA.

NTB

Den kjente demokraten Beto O'Rourke ble bortvist etter at han kom med kraftig kritikk av republikanerne etter barneskoleskytingen i Uvalde.

Texas-guvernøren Greg Abbotts pressekonferanse om barneskoleskytingen, hvor 19 barn og to lærere ble drept tirsdag, ble stanset etter at han og flere republikanere til stede ble ropt til av en mann i salen.

Mannen i salen var den profilerte politikeren Beto O'Rourke, som i 2016 mislyktes i å søke den demokratiske presidentnominasjon.

– Du gjør ingenting, du tilbyr oss ingenting! ropte han mens han pekte på Abbott.

– Du sa at ingen kunne forutsett dette, men dette er helt forutsigbart når du velger å ikke gjøre noe, tordnet O'Rourke.

– Du går over streken

49-åringen fikk tilsvar fra podiet av den republikanske viseguvernøren, Dan Patrick.

– Du går over streken, og dette er pinlig, sa han.

O'Rourke ble eskortert ut av lokalet, mens folk i mengden ropte ukvemsord etter ham. Ved valget i november er O'Rourke den demokratiske utfordreren til Abbott, som har sittet i embetet siden 2015.

La ut flere innlegg på Facebook

Under pressekonferansen fortalte Texas-guvernøren at skoleskytteren, 18-årige Salvador Ramos, rundt 30 minutter før skytingen la ut tre innlegg i sosiale medier. Ifølge guvernøren la Ramos ut at han skulle skyte bestemoren sin, deretter at han hadde skutt kvinnen, og til slutt at han skulle skyte inn på en barneskole.

– Det første som skjedde var at han skjøt bestemoren i ansiktet. Hun ringte så politiet, mens han løp til skolen, sa Abbott.

Drøye kvarteret før han gikk inn på skolen, skrev 18-åringen «Jeg skal skyte en barneskole».

– Ondskapen feid over Uvalde

I tillegg til de 21 drepte, ble 17 personer skadd, men ikke livstruende. Tre politibetjenter ble også skadd. Ramos ble skutt og drept av en grensevakt.

– Ondskapen rammet Uvalde i går. Den som skyter bestemoren sin i ansiktet, må ha ondskap i hjertet, sa guvernøren.

– Men det er langt ondere å skyte ned barn. Det er uakseptabelt å ha folk blant oss som dreper barn på skolen.

Ingen kriminell bakgrunn

Ramos’ motiv er så langt uklart. Ifølge Abott skal 18-åringen ikke hadde noen kjent kriminell bakgrunn eller psykiske helseproblemer.

Angrepet i den lille byen Uvalde med om lag 16.000 innbyggere, vest for San Antonio, er den verste skolemassakren i USA siden 20 barn og seks voksne ble drept på Sandy Hook-skolen i Newtown i Connecticut i 2012.

Skytingen er den åttende masseskytingen hittil i år i USA, ifølge våpenkontrollgruppa Everytown.