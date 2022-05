Ingen etterforskning av voldtektsanklaget fransk minister

Påtalemyndigheten i Frankrike vil ikke starte en etterforskning rundt voldtektsanklagene mot solidaritetsminister, Damien Abad. Før anklagene mot Abad har flere politikere trukket seg fra det kommende valget i juni etter påstander om vold mot kvinner.

NTB

