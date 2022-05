FBI: Person i Danmark planla å drepe George W. Bush

En 52 år gammel mann er arrestert i USA for å ha planlagt et attentat mot tidligere president George W. Bush. Han skal ha uttalt at han planla å smugle inn fire andre for å bistå med attentatet. En av dem skal ha kommet via Danmark. Bildet er tatt i fjor i forbindelse med 20-årsmarkeringen for terrorangrepet 11. september 2001.

Sammen med fire andre planla mannen å drepe tidligere president George W. Bush som hevn for invasjonen av Irak i 2003.

Tirsdag denne uken arresterte FBI en 52 år gammel irakisk mann for å ha planlagt å drepe tidligere president George W. Bush. Mannen skal ha planlagt attentatet sammen med fire andre irakere, hvor en av disse skal ha befunnet seg i Danmark.

Det melder Ekstra Bladet.

Hevn for Irak-krigen

Den 52 år gamle mannen skal ha ankommet USA i september 2020 på turistvisum og søkt om asyl i mars året etter.

Han skal raskt ha blitt kontaktet av en FBI-informant, og totalt to informanter skal ha vært involvert i etterforskningen, skriver nyhetsbyrået AFP.

Til informantene skal mannen ha fortalt at han planla å smugle inn fire andre irakere for å delta i attentatet. De skulle smugles inn over grensen fra Mexico via Tyrkia, Egypt og Danmark.

Etter å ha ankommet USA var planen å anskaffe skytevåpen og en varebil for så å drepe den tidligere presidenten. Planen var å drepe Bush i hans hjem i Dallas, Texas. Motivet skal ha vært hevn for at Bush tilbake i 2003 beordret en amerikansk invasjon av Irak.

George W. Bush var president i USA fra 2001 til 2009.

Tilhengere av Saddam Hussein

Det antas at to av de medskyldige var tidligere irakiske etterretningsagenter. I tillegg skal en av dem ha tilhørt terrororganisasjonen IS, mens en annen skal ha tilhørt en ekstremistgruppe fra Qatar.

Felles for de alle fire er at de alle er tidligere medlemmer av Saddam Husseins Baath-parti, melder NBC News.

Den nå arresterte 52-åringen er nå siktet for å ha planlagt å myrde en tidligere amerikansk tjenestemann og for brudd på flere amerikanske immigrasjonsregler.

Det er fortsatt usikkert om mannen som var planlagt innsmuglet fra Danmark er pågrepet.