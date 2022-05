Fire gruvearbeidere funnet døde i Burkina Faso

NTB

Fire gruvearbeidere som har vært savnet i Burkina Faso i flere uker, er funnet døde, opplyser myndighetene.

De fire var blant åtte gruvearbeidere som har vært savnet siden gruvegangen de var i, ble oversvømmet 16. april. Letingen etter de øvrige fire fortsetter.

Ulykken skjedde i en sinkgruve som tilhører det canadiske gruveselskapet Trevali Mining i Perkoa, 100 kilometer vest for hovedstaden Ouagadougou.

I flere uker har redningsmannskaper jobbet med å pumpe vann ut av gruva. Det var håp om at de savnede arbeiderne hadde kommet seg til et redningskammer 580 meter under bakken.