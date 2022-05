Drapsdømte Makaveli Lindén skal overleveres til Belgia

Øystein Storrvik er forsvarer for Makaveli Lindén. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Drapsdømte Makaveli Lindén kan overleveres til Belgia, har Oslo tingrett besluttet. Lindén er siktet for å ha drept en kvinne i Belgia mens han var på flukt.

– Det har ligget i kortene helt siden han kom tilbake til Norge at belgierne vil ha ham overlevert. Nå er ting på plass formelt der det har kommet en ordning på plass hvor han overleveres til Belgia, før han kommer tilbake til Norge etter rettskraftig dom der, sier Makaveli Lindéns forsvarer Øystein Storrvik til NTB.

Det var Avisa Oslo som først omtalte kjennelsen fra Oslo tingrett, som ble avsagt mandag denne uken.

Høsten 2020 ble Lindén dømt i Oslo tingrett til tvungent psykisk helsevern for drapet på Heikki Paltto (24) på Majorstuen i Oslo 15. oktober 2018.

Etter drapet på Heikki Paltto flyktet Lindén gjennom Europa. Han ble pågrepet i Dijon i Frankrike 23. oktober. Lindén er også siktet i Belgia for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling, og for å ha ranet en mann, i den belgiske byen Mechelen før han ble pågrepet.

Belgiske myndigheter begjærte sommeren 2019 Lindén overlevert for å stille ham for retten. I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det fram at Lindén har samtykket til overleveringen.

Får psykiatrisk behandling i Belgia

23 år gamle Makaveli Lindén har vært innlagt på Dikemark sykehus i Asker siden han kom tilbake til Norge etter å ha blitt overlevert fra Frankrike.

– Han får adekvat behandling på Dikemark, og han vil undergis tilsvarende behandling i Belgia som han får på Dikemark. Det ville være meningsløst å sette ham i fengsel i Belgia, sier Storrvik.

Advokaten sier at han foreløpig ikke er kjent med at en rettssak mot Lindén er berammet.

– Men jeg forutsetter at belgierne ønsker dette så fort som mulig, sier han.

Ifølge Storrvik har Lindén foreløpig ikke fått oppnevnt noen belgisk forsvarer. Den norske advokaten vil ikke selv ha noen rolle i saken i Belgia.

– Jeg vil kun passe på at han kommer tilbake til Norge igjen etter rettskraftig dom, sier han.

Det er foreløpig ikke klart når saken kan være ferdig behandlet i det belgiske rettssystemet.

Kan ende opp i Sverige

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt sier til Dagbladet at det er mulig Lindén kan overføres til Belgia før sommerferien.

– Alt det formelle er nå på plass, og avtalen om overlevering vil være på plass før sommeren, så får vi se om det også er mulig å få gjennomført overleveringen før ferien. Det vil være et vilkår fra vår side at han får plass på institusjon hvor han kan fortsette behandlingen han har fått, og ikke settes i fengsel. Derfor må vi få på plass en avtale med belgisk påtalemyndighet om vilkårene før han overleveres, sier Hatlo.

Makaveli Lindén er svensk statsborger, og det er en mulighet for at han på et senere tidspunkt vil bli overført til Sverige.

– Når en avgjørelse er klar, vil han komme tilbake til Norge, men hvor han så ender opp er uvisst. Han er svensk statsborger, så det er mulig det blir en løsning hvor han fullfører straffen fra Norge og eventuelt Belgia på en institusjon i Sverige, sier Hatlo.