ISW: Dette er Vladimir Putins nye krigstaktikk

Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu på den røde plass under Seiersdagens militærparade 9. mai 2022. Ifølge ny etterretning er russerne i ferd med å endre strategi for å kunne erobre store deler av Øst-Ukraina.

Intensiteten i krigen i Øst-Ukraina er nå på sitt mest intense hittil. Russiske styrker gjennomfører en massiv offensiv med store styrker, men ukrainske styrker står imot. Nå skifter russerne taktikk.

Ifølge en ny rapport fra Institute for the Study of War (ISW) har den russiske krigsmaskinen møtt kraftig motstand på alle fronter. Offensiven går langsomt, men ukrainerne kjemper for livet med de midler de har til rådighet.

«Russiske styrker har sannsynligvis forlatt strategien for å fullføre en stor omringing av ukrainske styrker i det østlige Ukraina. I stedet forsøker de å sikre mindre omringninger,» skriver Institute for the Study of War (ISW) i sin siste rapport.

Det forventes at de russiske styrkene sannsynligvis vil møte langvarig urban kamp dersom de lykkes med å omringe den strategisk viktige byen Severodonetsk. Samtidig vil det gjøre russernes forsyningslinjener mer sårbare.

Flytter store styrker til østfronten



De viser til at russiske styrker har flyttet et betydelig antall av sine tropper, artilleri og fly for å beseire ukrainske forsvarere i Luhansk Oblast.

«De trekker sannsynligvis nødvendige ressurser fra Izyum-aksen, forsvarsposisjoner rundt Kharkiv City, Donetsk City og Zaporizhia-området. (...) Ukrainske styrker gjennomfører sannsynligvis en kontrollert tilbaketrekning sørvest for Popasna nær Bakhmut for å beskytte ukrainske forsyningslinjer mot russiske offensiver i sørøst for Bakhmut», heter det analysen frigitt 24. mai.

Den tøffe situasjonen på bakken bekreftes av guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj.

– Det blir bare verre. Det er vanskelig å beskrive med ord

– Luhansk står overfor sin vanskeligste tid i løpet av åtte år med konflikt». Russerne rykker frem i alle retninger, og at de har fått med seg et vanvittig antall soldater og utstyr. Det blir bare verre. Det er vanskelig å beskrive med ord. Orkene dreper byene våre, ødelegger alt rundt. Situasjonen begynner å bli kritisk. Den frie Luhansk-regionen er som Mariupol, skriver guvernøren på sosiale medier.

Haida sier forsvarerne prøver å slite ut russiske styrker for å hindre ytterligere offensive operasjoner.

Ifølge ISW skal de russiske styrkene ha gjort større fremskritt den siste uken enn gjennom resten av mai. Men fremrykkingen møter fortsatt på hard ukrainsk motstand.

Sjojgu innrømmer at offensiven går langsomt



«Denne fremgangen er fortsatt langsom, begrenset til mindre mål enn Kreml hadde til hensikt. Høytstående embetsmenn i Kreml innrømmer i økende grad åpent at den russiske offensiven i Ukraina går saktere enn forventet, og griper etter forklaringer for å rettferdiggjøre det langsomme tempoet», heter det i den nye etterretningsrapporten.

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu forklarer de manglende resultatene på slagmarken med at de russiske operasjonene tar hensyn til evakuering av sivile, noe som blir tilbakevist av ukrainske myndigheter.

– Russland bruker praktisk talt hele den russiske hærens makt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskriver krigshandlingene i Øst-Ukraina som dramatiske, og at det haster å få på plass nye, moderne våpen for å kunne stå imot den russiske krigsmaskinen..

– Situasjonen i Donbas er i øyeblikket meget vanskelig. Russland bruker praktisk talt hele den russiske hærens makt, og det de måtte ha til overs, kaster de inn i offensiven der. Liman, Popasna, Sievjerodonetsk, Slavjansk – okkupantene ønsker å ødelegge alt som er der, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

– Målet med den russiske offensiven er å sikre at «nazismen blir 100 prosent utryddet

Direktør for den russiske utenriksetterretningstjenesten Sergey Naryshkin, sier at det endelige målet med den russiske offensiven er å sikre at «nazismen blir 100 prosent utryddet, ellers vil den reise hodet om noen år, og i en enda styggere form», skriver ISW.

Det kommer også meldinger om at russerne gjennomfører tvangsmobilisering i Donetsk- og Luhansk-folkerepublikkene, og at innbyggere tvinges til å delta aktivt i krigshandlinegen til tross for deres mangel på militær erfaring.

ISW gjentar tidligere rapporter om at russiske styrker sliter med alvorlige moralske problemer og fysisk utmattelse. Mange lider av kroniske sykdommer, men blir tvunget til å delta i krigen.