14 døde i bygningskollaps i Iran

Minst 14 døde er hittil funnet i ruinene av en ti etasjer høy bygning i Abadan i Iran som raste sammen mandag, og mange flere fryktes omkommet. Foto: Hossein Abdollah Asl / Tasnim News Agency via AP / NTB

NTB

Dødstallet etter en bygningskollaps i den iranske byen Abadan mandag, er steget til 14 etter hvert som ruinene er gjennomsøkt.

Myndighetene frykter at mange flere ligger under stål- og sementrestene av den ti etasjer høye blokka som var under oppføring da deler av den raste sammen.

Rundt 50 kan ha vært i bygget, inkludert folk som var i ferd med å flytte inn i butikklokaler i kjelleren, og minst 39 skadde er hentet ut.

Video viser en enorm støvsky over byen da de ti etasjene klappet sammen under en sandstorm.

Ordføreren i byen, Hossein Hamidpour, er arrestert. Ifølge de første meldingene ble også eieren og entreprenøren pågrepet, men senere er det meldt at de mistet livet i kollapsen.

Abadan er provinshovedstad i Khuzestan sørvest i landet, nær grensa til Irak. Bygningen ligger i hovedgata i Abadan.