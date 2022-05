Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til onsdag 25. mai.

* Russland bruker alt landet har til rådighet i kampen om fire byer i Donbas-regionen, sier president Volodymyr Zelenskyj. Han sier at den ukrainske hæren kjemper tilbake, men at det vil ta tid og at landet trenger mer våpen fra Vesten.

* Situasjonen i Luhansk-regionen øst i Ukraina blir verre for hver time som går, idet russiske styrker rykker fram, ifølge regionens ukrainske guvernør Serhij Hajdaj.

* Den ukrainske hæren hevder at russiske styrker har skutt mot ukrainske grensevakter i Sumy-regionen nordøst i Ukraina.

* En pensjonert russisk generalmajor, 63 år gamle Kanamat Botasjev, ble angivelig drept da flyet han var i, ble skutt ned av ukrainske styrker i det østlige Ukraina. Det opplyser tre av hans tidligere underordnede. Hans død er ikke offisielt bekreftet.

* Ukrainske myndigheter opplyser at de har fått melding om rundt 20.000 mistenkte krigsforbrytelser i løpet av den tre måneder lange krigen.

* Den amerikanske ungarskfødte milliardæren George Soros advarer om at sivilisasjonen kan gå under. Han hevder at Russlands invasjon av Ukraina kan være starten på tredje verdenskrig. Soros kom med budskapet i en middagstale på sidelinjen av Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits.

* Den tyske astronauten Matthias Maurer beskriver hvordan det var å se krigen i Ukraina fra verdensrommet tidligere i år. Han forteller at han fra Den internasjonale romstasjonen (ISS) kunne se rakettnedslag over ukrainske byer som Mariupol nattetid, og røyksøyler som steg til værs på dagtid.

* Sveits har invitert ledere fra en rekke land og internasjonale organisasjoner til å delta på en gjenoppbyggingskonferanse for Ukraina i juli.