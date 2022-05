George Soros: Tredje verdenskrig kan være i gang og sivilisasjonen kan gå under

– Invasjonen kan ha vært begynnelsen på tredje verdenskrig, mener den amerikanske milliardæren George Soros.

NTB Fredrik Sveen

Den amerikanske milliardæren George Soros advarer om at sivilisasjonen kan gå under og at Russlands invasjon av Ukraina kan være starten på tredje verdenskrig.