USA fjerner unntak fra Russland-sanksjoner

Risikoen for at Russland og president Vladimir Putin ikke klarer å betale avdragene på utenlandsgjelden i tide øker når USA fjerner et unntak fra de økonomiske sanksjonene onsdag.

NTB

USA opphever Russlands mulighet til å bruke dollar som er plassert i Russland til å betale ned utenlandsgjeld. Det øker faren for russisk statsbankerott.

Russland er ilagt omfattende økonomiske sanksjoner i kjølvannet av krigen i Ukraina og har blant annet mistet adgang til dollarreserver i utenlandske banker. USA har derfor tillatt landet å betale gjeld med dollar som er plassert i Russland. Dette har vært et unntak fra sanksjonsregimet, og fjernes onsdag, opplyser USAs finansdepartement.

To dager senere er neste forfall for Russlands utenlandsgjeld. Dermed øker risikoen for at landet ikke kan gjøre opp for seg og formelt vil være statsbankerott.

– Dersom Russland ikke finner en lovlig måte å utføre de nødvendige betalingene på og dermed misligholder gjelden, tror jeg ikke det egentlig endrer landets stilling nevneverdig, sa USAs finansminister Janet Yellen forrige uke, ifølge nyhetsbyrået AFP. Hun antydet da at unntaket ikke ville bli fornyet.

– Da vi innførte sanksjonene, laget vi et unntak for å sikre en ryddig overgang og la investorene selge seg ut. I og med at dette var et midlertidig tiltak, synes jeg der er rimelig at det utløper, sa Yellen.