AP: Biden signerer utvannet politidirektiv på George Floyds dødsdag

George Floyd ble drept under en pågripelse i Minneapolis 25. mai 2020. Politimannen som satte kneet mot nakken hans, ble dømt til 22,5 års fengsel på drapet. Politimennene på bildet og en tredje kollega ble dømt for å ha brutt Floyds rettigheter. Les mer Lukk

NTB

To år etter at George Floyd ble drept under en pågripelse, signerer Joe Biden en ordre som blir mindre inngripende enn presidenten hadde håpet, melder AP.