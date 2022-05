Tyrkia lover økt økonomisk støtte til palestinerne

NTB

Under et besøk på Vestbredden tirsdag, kunngjorde Tyrkias utenriksminister en rekke nye avtaler som skal styrke den hardt prøvede palestinske økonomien.

Mevlut Cavusoglus reise til Ramallah var det første tyrkiske besøket på dette nivået til den israelskokkuperte Vestbredden på 15 år.

Ni nye avtaler mellom Tyrkia og de palestinske myndighetene ble signert i løpet av besøket. De dekker blant annet områder som landbruk, utdanning og handel. Sammen med sin palestinske kollega Riyad al-Maliki lovet Cavusoglu å gå videre med planer om en tyrkisk næringssone i de palestinske områdene.

– De nødvendige ordrene er gitt, det er ikke noe å tjene på å unngå eller utsette dette prosjektet, sa den besøkende utenriksministeren. Han satte også et mål om at handelen mellom Tyrkia og palestinerne skal opp i 2 milliarder dollar per år og lovet flere stipender for palestinere som ønsker å studere i Tyrkia.

Ifølge nettstedet OEC lå Tyrkias eksport til de palestinske områdene på 368 millioner dollar i 2020. Det stilvarer rundt 3,5 milliarder kroner. Handelen i motsatt retning var verdt 38 millioner dollar; brorparten av dette var import av gull.

Onsdag skal Cavusoglu møte israelske tjenestemenn som en del av den diplomatiske oppmykingen mellom Tyrkia og Israel. Han skal også på privat besøk til al-Aqsa-moskeen i Øst-Jerusalem, som er annektert av Israel.