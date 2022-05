Nekter for at Boris Johnson ba partygate-gransker om å droppe rapport

NTB

Statsminister Boris Johnson ba ikke toppbyråkraten Sue Gray om å droppe rapport om partygate-skandalen, sier den britiske regjeringen. Gray ledet granskingen.

En talsperson for Johnson bekrefter at de to hadde et møte, men sier at dette handlet om prosessen med å publisere rapporten, ikke om dens innhold.

– Statsministeren ønsker at rapporten skal legges fram. Han ser fram til rapportens konklusjon, og at dette legges fram for offentligheten, sier talspersonen og legger til:

– Statsministeren ba henne ikke om å droppe rapporten, eller ikke fortsette arbeidet. Det var statsministeren som ba om rapporten. Han vil at den skal publiseres.

Det var The Times som først skrev om møtet mellom Johnson og Gray. Ifølge kilder foreslo statsministeren at Gray ikke skulle legge fram rapporten om skandalen.

Først nektet statsministerens kontor for at et slikt møte hadde funnet sted. Mandag bekreftet de imidlertid møtet, og at Johnson hadde tatt initiativ til dette, skriver The Guardian.

Det ventes at Gray legger fram rapporten onsdag, og at hun vil rette kraftig kritikk mot både Johnson og kulturen i Downing Street. Skandalen dreier seg om en rekke fester som ble avholdt i statsministerboligen mens Storbritannia var underlagt strenge koronatiltak.