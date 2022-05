Russisk offiser hoppet av Putins blodige krigseventyr i Ukraina: – Folk rundt oss døde

Russiske soldater klargjør et Iskander taktisk missilsystem. Russland skal ifølge det ukrainske forsvaret ha avfyrt mer enn 2.000 raketter mot Ukraina siden krigen startet. President Volodymyr Zelenskyj mener Russland må stilles økonomisk ansvarlig for ødeleggelsene.

Snakker om redselen, skyldfølelsen, mangel på motivasjon og de sterke møtene med sivilbefolkningen i Ukraina.

13 uker har gått etter at Putin ga sine væpnede styrker ordre om å angripe broderfolket i Ukraina med full kraft.

I dag vet vi resultatet: Titusenvis av døde soldater, og enda flere døde sivile. Bare i Mariupol tyder massegraver på at så mange som 20.000 innbyggere kan ha mistet livet i russernes angrepskrig. Fra andre byer rapporteres det om brutal tortur, mishandling og deportering.

Tusenvis av bygninger og store deler av Ukrainas infrastruktur er bombet sønder og sammen. De russiske bombene skiller ser i liten grad ut til å skille mellom militære og sivile mål.

I tillegg er seks millioner ukrainere på flukt til utlandet, mens åtte millioner mennesker er på flukt internt i Ukraina, ifølge FN-tall. Også Norge tar imot ukrainere på flukt fra krigen.

– Mange forsto ikke hva dette var og hva vi gjorde her

Russlands president Vladimir Putin.

I et sjeldent intervju forteller en av Putins betrodde menn om sine erfaringer fra slagmarken. Historiene han formidler ligger langt unna den offisielle versjonen som Kreml går god for.

– Vi var skitne og slitne. Folk rundt oss døde. Flere ganger falt bombene veldig nærme. Det er et mirakel at ingen av oss døde.



Offiseren forteller også oberraskende om den såkalte denazifiseringen:



– Vi ble ikke pepret med retorikk om ukrainske nazister. Mange forsto ikke hva dette var for noe og hva vi gjorde her. Jeg ville ikke føle at jeg var en del av det, men jeg var en del av det, sier han til CNN.

Den amerikanske nyhetskanalen har valgt å anonymisere offiseren av hensyn til sikkerheten. Skulle identiteten bli kjent vil det trolig være ensbetydende med lang fengselsstraff, og i verste fall kjent skyldig forræderi.

Ble fratatt mobiltelefonene to dager før invasjonen

Den russiske offiseren hevder at hverken han eller hans medsoldater visste hvorfor de ble sendt over grensen til Ukraina, hva målet med operasjonen var eller hvor lenge den skulle vare.

Forvirringen blant soldatene var til tider total, men da de underveis fikk løfter om utbetaling av såkalt «stridsbonus», steg motet igjen om å holde ut tiden i frontlinjen.

Likevel kom skyldfølelsen snikende og uvissheten om hva han egentlig var blitt en del av. To dager før invasjonen ble hele bataljonen han var en del av fratatt mobiltelefonene da var stasjonert i Krasnodar i Sør-Russland. De fikk ingen forklaring.

Etter at de hadde krysset grensen til Ukraina og havnet i kamper var det ikke lenger noen tvil om militærøvelsene var erstattet med virkelig krig. Enheten han var en del av var utstyrt med radiomottaker. På den måten kunne han innimellom oppdatere seg på nyhetene fra Ukraina.

– Jeg følte meg enda mer skyldig fordi vi kom til Ukraina

– Det var slik jeg lærte at butikker stenger i Russland og at økonomien kollapser. Jeg følte meg skyldig over dette. Men jeg følte meg enda mer skyldig fordi vi kom til Ukraina, forteller offiseren til CNNs reporter.

Da konvoien han var en del av passerte sivile ukrainere, ble de ofte skjelt ut. Han prøvde å skjule ansiktet sitt fordi han følte på skammen over å delta i Putins angrepskrig.

Til slutt tok han motet til seg og ba sin overordnede om å avslutet tjenesten. Først ble han avvist. Deretter ble han truet med en fremtidig rettssak for å ha sveket fedrelandet. Likevel leverte han sin oppsigelse. Nå går han en usikker tid i møte.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Tusenvis av russiske soldater skal ha mistet livet i kamper i Ukraina. Ifølge britisk etterretning er troligen tredjedel av de russiske styrkene som deltar i krigen, enten døde eller skadet. Det tilsvarer anslagsvis 40.000 soldater. Nå sliter Putin med å rekruttere nye soldater. Les mer Lukk

Ukrainsk etterretning: Nekter å delta i krigen



Ifølge det ukrainske etterretningsdirektoratet sliter Russland med å rekruttere nye soldater til den pågående krigen. I den 150. motoriserte infanteridivisjonen til den 8. armeen i det sørlige militærdistriktet skal opptil 70 prosent av soldatene ha nektet å delta i krigen.

Mens vernepliktige soldater risikerer fengsel dersom de nekter å adlyde ordre, har soldater som har vervet seg en juridisk rett til å si opp kontrakten.

Ifølge britisk etterretning er russlands tap i Ukraina på linje med tapene de hadde i Afghanistan på 1980-tallet da om lag 15.000 sovjetiske soldater døde. Nå sendes på nytt tusenvis av unge russere hjem i kister etter å ha falt i strid på ukrainsk territorium.