Britisk etterretning: Russland presser på mot Sievjerodonetsk

NTB

Russland presser på i Donbas og forsøker å omringe Sievjerodonetsk, Lysytsjansk og Rubizjne, skriver britisk etterretning.

Den nordlige og sørlige russiske fronten i denne offensiven er atskilt av omkring 25 kilometer med ukrainskkontrollert område, skriver etterretningen i sin daglige Twitter-oppdatering.

I dette området har det ukrainske forsvaret omfattende defensive stillinger.

– Ukrainas veletablerte Joint Force Operation har etter all sannsynlighet fortsatt kontroll i området. Russland har imidlertid hatt en del lokal framgang, delvis fordi de har konsentrert artillerienheter, heter det i meldingen.

En russisk erobring av Sievjerodonetsk-lommen vil føre til at hele Luhansk fylke kommer under russisk okkupasjon. Dette er i øyeblikket den russiske hovedoperasjonen, men bare en del av det større felttoget for å erobre Donbas, skriver den britiske militære etterretningstjenesten, som føyer til:

– Hvis Donbas-fronten beveger seg vestover, vil dette forlenge de russiske kommunikasjonslinjene. Styrkene vil etter all sannsynlighet stå overfor ytterligere problemer med forsyningslinjene.