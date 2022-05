Ukrainas etterretningssjef hevder Vladimir Putin slapp unna attentatforsøk

Vladimir Putin skal tidligere ha blitt utsatt for attentatforsøk, blant annet rett før presidentvalget i i 2008 og 2012, men russisk etterretning skal ha avverget dette. Nå kommer det påstander fra ukrainsk etterretning om at den russiske presidenten skal ha unnsluppet nok et attentatforsøk.

Russlands president skal ha blitt utsatt for drapsforsøk for om lag åtte uker siden.

Det opplyser Ukrainas militære etterretningssjef, Kyrylo Budanov.

Det angivelige drapsforsøket skal ha blitt utført av representanter fra Kaukasus, skriver nettstedet Ukrainska Pravda.

– Dette er ikke-offentlig informasjon. Det var et absolutt mislykket forsøk, men det skjedde virkelig. Det var omtrent to måneder siden. Jeg gjentar, dette forsøket var mislykket, sier etterretningssjefen til avisen.

Nyheten er også gjengitt av blant andre Sky News, Daily Mail, Newsweek, og Business Insider.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Russiske myndigheter har ikke kommentert påstandene.

Det står heller ingenting om hvor eller hvordan angrepet skal ha funnet sted.

– Det var ingen publisitet om denne hendelsen, men den fant sted

Kaukasus er et fjellområde mellom Svartehavet i vest og Det kaspiske hav i øst.

Det er ikke kjent at Putin skal ha vært på reise i denne delen av Russland etter at Russland startet angrepskrigen mot Ukraina, eller om Putin har hatt besøk i Kreml av representanter fra Kaukasus.

– Det var ingen publisitet om denne hendelsen, men den fant sted, sier etterretningssjef Kyrylo Budanov.

Strenge sikkerhetstiltak



For drøyt to måneder siden holdt Vladimir Putin en tale på sportsarenaen Luzhniki i Moskva. Les mer Lukk

For drøyt to måneder siden, det vil si omtrent på samme tid som attentatforsøket skal ha funnet sted, holdt Vladimir Putin en tale på sportsarenaen Luzjniki i Moskva. Det var strenge sikkerhetstiltak under arrangementet som samlet titusenvis av Putin-tilhengere.

Dette er en av de få gangene presidenten har blitt sett offentlig siden han ga ordre til å invadere Ukraina 24. februar.

Det har flere ganger vært spekulert i om Putin kan bli utsatt for et angrep innenfra, men det har ikke tidligere kommet ut informasjon om at det faktisk skal ha skjedd.

M16-sjef: Putin har blodkreft



Putin er omgitt av strenge sikkerhetstiltak. Det er usikkert hvor ofte presidenten foretar reiser utenfor presidentpalasset. Når han tar imot gjester skjer det som regel i et rom med et svært langt bord hvor Putin og gjestene sitter i hver sin ende.

Putins helsetilstand er også blitt kommentert. Dette er heller ikke verifisert, men en tidligere M16-sjef uttalte nylig at Putin trolig har blodkreft, en påstand som også en russisk oligark med nære bånd til Putin skal ha snakket om i et hemmelig opptak som New Lines Magazine har fått tak i, ifølge Sky News.

Forsøkt myrdet i 2008 og 2012



Putin skal også tidligere ha blitt utsatt for attentatforsøk, blant annet rett før presidentvalget i 2012, men russisk etterretning skal ha avverget dette.

Flere menn i den ukrainske havnebyen Odesa, som angivelig hadde fått beskjed om å drepe Putin av islamistiske tsjetsjenske opprørere, skal ha blitt arrestert, skriver Newsweek.

I 2008 skal en tadsjikisk mann ha blitt arrestert kun timer før Putin skulle holde en tale på Moskvas røde plass, mistenkt for å ha forsøkt å ta livet av den russiske presidenten.